СЕГОДНЯ: Финиширует чемпионат Эстонии по футболу. В турнире еще есть интрига(1)
9 ноября будет сыгран заключительный тур чемпионата Эстонии по футболу, после которого турнирная таблица обретет окончательный вид.
9 ноября будет сыгран заключительный тур чемпионата Эстонии по футболу, после которого турнирная таблица обретет окончательный вид.
Чемпионский титул досрочно завоевала "Флора". Главный неудачник также известен - "Премиум-лигу" покидает "Маарду". Неясно пока, кто станет серебряным призером и кто будет играть в переходных матчах.
Занимающая второе место "Левадия" на очко опережает прошлогоднего чемпиона "Калью". Бело-зеленые в последнем туре сыграют в гостях с "Пайде", а ныммесцы будут принимать тартускую "Таммеку".
Чтобы избежать участия в переходных матчах, таллиннский "Калев" должен побеждать дома вильяндиский "Тулевик" и рассчитывать на осечку "Курессааре" в поединке с нарвским "Трансом".
Все матчи заключительного тура чемпионата Эстонии начнутся в субботу в 13:00.
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