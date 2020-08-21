21.08.2020, 00:25

СЕГОДНЯ: Финальный поединок Лиги Европы. Кто победит?

 (1)
EST
UEFA Europa League trophy
UEFA Europa League trophyFoto: CARLO HERMANN, AFP

21 августа в Кельне станет известен победитель Лиги Европы. В финальном матче за почетный трофей будут сражаться испанская "Севилья" и футболисты итальянского "Интера" (начало в 22:00).

У "Севилья" впечатляющая статистика. Испанский клуб 5 раз играл в финалах Лиги Европы/Кубка УЕФА и выиграл все 5 решающих матчей!

"Интер" трижды становился победителем этого турнира. Ранее соперники между собой не встречались.

Букмекеры отдают в предстоящем поединке предпочтение итальянскому клубу. Судя по всему, их впечатлила результативная серия Ромелу Лукаку в Лиге Европы - 10 матчей подряд бельгиец не уходит с поля без забитого мяча.

Читайте также: