СЕГОДНЯ: Финальный поединок Лиги Европы. Кто победит?

21 августа в Кельне станет известен победитель Лиги Европы. В финальном матче за почетный трофей будут сражаться испанская "Севилья" и футболисты итальянского "Интера" (начало в 22:00).
У "Севилья" впечатляющая статистика. Испанский клуб 5 раз играл в финалах Лиги Европы/Кубка УЕФА и выиграл все 5 решающих матчей!
"Интер" трижды становился победителем этого турнира. Ранее соперники между собой не встречались.
Букмекеры отдают в предстоящем поединке предпочтение итальянскому клубу. Судя по всему, их впечатлила результативная серия Ромелу Лукаку в Лиге Европы - 10 матчей подряд бельгиец не уходит с поля без забитого мяча.
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