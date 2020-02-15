СЕГОДНЯ: Финал Кубка Эстонии по футзалу: "СМС Раха" vs "Космос"

В нынешнем сезоне соперники встречались между собой уже три раза. И каждый матч был отмечен бескомпромиссной борьбой.

Суперкубок Эстонии выиграл "Космос" - 6:5. Поединок первого круга чемпионата Эстонии (в нем произошла эпическая потасовка) завершился победой "СМС Раха" - 9:2. Повторная встреча соперников не выявила победителя - 2:2.

В прошлом году победителем Кубка Эстонии по футзалу стал "СМС Раха".