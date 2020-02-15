15.02.2020, 14:50

СЕГОДНЯ: Финал Кубка Эстонии по футзалу: "СМС Раха" vs "Космос"


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SaalijalgpallFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

15 февраля станет известен обладатель Кубка Эстонии по футзалу. В финальном матче лидер первенства "СМС Раха" сыграет в Виймси с таллиннским "Космосом" (начало в 19:00).

В нынешнем сезоне соперники встречались между собой уже три раза. И каждый матч был отмечен бескомпромиссной борьбой.

Суперкубок Эстонии выиграл "Космос" - 6:5. Поединок первого круга чемпионата Эстонии (в нем произошла эпическая потасовка) завершился победой "СМС Раха" - 9:2. Повторная встреча соперников не выявила победителя - 2:2.

В прошлом году победителем Кубка Эстонии по футзалу стал "СМС Раха".

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