СЕГОДНЯ: Эстония сыграет в Москве с Россией. Кто победит?

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Naiste jalgpall Eesti vs Holland Foto: Risto Pirnpuu

В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в Москве с Россией (начало в 19:00).