03.09.2019, 01:50

СЕГОДНЯ: Эстония сыграет в Москве с Россией. Кто победит?


rus.delfi.ee
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Naiste jalgpall Eesti vs Holland
Naiste jalgpall Eesti vs HollandFoto: Risto Pirnpuu

В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в Москве с Россией (начало в 19:00).

Эстонские футболистки на старте турнира потерпели крупное поражение дома от серебряного призера чемпионата мира Голландии - 0:7. Россиянки в первом туре победили в гостях Словению - 1:0.

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