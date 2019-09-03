03.09.2019, 01:50
СЕГОДНЯ: Эстония сыграет в Москве с Россией. Кто победит?
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в Москве с Россией (начало в 19:00).
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в Москве с Россией (начало в 19:00).
Эстонские футболистки на старте турнира потерпели крупное поражение дома от серебряного призера чемпионата мира Голландии - 0:7. Россиянки в первом туре победили в гостях Словению - 1:0.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Россиян предупредили по поводу арбузов
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом