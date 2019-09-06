СЕГОДНЯ: Эстония сыграет с Беларусью, Россия - с Шотландией и другие матчи

9 матчей отборочного турнира Евро-2020 будут сыграны на футбольных полях Европы.
Группа C
19:00 Эстония - Беларусь
21:45 Германия - Нидерланды
Группа E
21:45 Словакия - Хорватия
21:45 Уэльс - Азербайджан
Группа G
21:45 Австрия - Латвия
21:45 Словения - Польша
Группа I
19:00 Кипр - Казахстан
21:45 Шотландия - Россия
21:45 Сан-Марино - Бельгия
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение