06.09.2019, 11:30

СЕГОДНЯ: Эстония против Беларуси. Кто выиграет битву аутсайдеров?

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rus.delfi.ee
EST 3
Eesti - Kreeka
Eesti - KreekaFoto: Madis Veltman

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимает на лилекюлаской арене Беларусь (начало в 19:00).

Обе команды неудачно провели первую половину отборочного цикла проиграв все матчи. Летом у них появились новые тренеры, возглавлявшие прежде молодежные команды.

Главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд Карел Воолайд подтвердил, что все игроки, находящиеся в его распоряжении, здоровы и готовы сыграть в отборочном матче с Беларусью.

Новый тренер сборной Эстонии не скрывает, что рассчитывает в поединке с Беларусью завоевать 3 очка.

Статистика матчей в Таллинне между сборными Эстонии и Беларуси в пользу хозяев поля: из четырех поединков эстонская команда выиграла три.

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