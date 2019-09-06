СЕГОДНЯ: Эстония против Беларуси. Кто выиграет битву аутсайдеров?

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимает на лилекюлаской арене Беларусь (начало в 19:00).
Обе команды неудачно провели первую половину отборочного цикла проиграв все матчи. Летом у них появились новые тренеры, возглавлявшие прежде молодежные команды.
Главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд Карел Воолайд подтвердил, что все игроки, находящиеся в его распоряжении, здоровы и готовы сыграть в отборочном матче с Беларусью.
Новый тренер сборной Эстонии не скрывает, что рассчитывает в поединке с Беларусью завоевать 3 очка.
Статистика матчей в Таллинне между сборными Эстонии и Беларуси в пользу хозяев поля: из четырех поединков эстонская команда выиграла три.
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