СЕГОДНЯ: ЦСКА не справился с "Уралом". Как сыграет "Зенит" с "Локомотивом"?

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Zenit Foto: Dmitri Lovetsky, AP

После зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу. Один из претендентов на медали ЦСКА не сумел обыграть дома "Урал" - 1:1 (0:0). Армейцы ушли от поражения в добавленное арбитром время.