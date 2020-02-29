29.02.2020, 15:45
СЕГОДНЯ: ЦСКА не справился с "Уралом". Как сыграет "Зенит" с "Локомотивом"?
После зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу. Один из претендентов на медали ЦСКА не сумел обыграть дома "Урал" - 1:1 (0:0). Армейцы ушли от поражения в добавленное арбитром время.
В центральном матче 20-го тура "Зенит" будет принимать на своем поле "Локомотив" (начало в 18:00). У питерцев не смогут выйти на поле форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун.
"Зенит" уверенно лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
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