СЕГОДНЯ: Что делать с Евро-2020 и Лигой чемпионов? УЕФА решает

17 марта УЕФА проведет несколько видеоконференций, по итогам которых главный штаб европейского футбола должен прояснить ситуацию с проведением Евро-2020, а также прерванными из-за вспышки коронавируса Лигой чемпионов и национальными чемпионатами.
Самый вероятный вариант с финальным турниром чемпионата Европы – перенос его на лето 2021 года. Впрочем, рассматривается и сдвиг на конец 2020 года.
Изначально финальный турнир Евро-2020 должен был пройти в 12 городах с 12 июня по 12 июля.
В видеоконференциях принимают президент УЕФА Александер Чеферин, представители 55 ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов, представители 32 европейских лиг, а также Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
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