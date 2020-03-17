СЕГОДНЯ: Что делать с Евро-2020 и Лигой чемпионов? УЕФА решает

Самый вероятный вариант с финальным турниром чемпионата Европы – перенос его на лето 2021 года. Впрочем, рассматривается и сдвиг на конец 2020 года.

Изначально финальный турнир Евро-2020 должен был пройти в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

В видеоконференциях принимают президент УЕФА Александер Чеферин, представители 55 ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов, представители 32 европейских лиг, а также Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).