СЕГОДНЯ: "Челси" сыграет с "Баварией", "Барселона" проверит "Наполи"

У всех членов делегации "Барселоны", прилетевшей в Неаполь на первый матч с "Наполи", прямо в самолете измерили температуру. Подобные меры вызваны распространением коронавируса в Италии.
Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1
19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1
25 февраля (вторник)
22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)
22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)
26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.
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