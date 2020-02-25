25.02.2020, 02:15

СЕГОДНЯ: "Челси" сыграет с "Баварией", "Барселона" проверит "Наполи"


EST
Lionel Messi
Lionel MessiFoto: VINCENT WEST, Reuters

Программу матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов продолжат два интересных поединка. Лидер чемпионата Испании "Барселона" сыграет в гостях с итальянским "Наполи", а английский "Челси" будет принимать германскую "Баварию".

У всех членов делегации "Барселоны", прилетевшей в Неаполь на первый матч с "Наполи", прямо в самолете измерили температуру. Подобные меры вызваны распространением коронавируса в Италии.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)
22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)
22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)

26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.

Читайте также: