СЕГОДНЯ: Беларусь, Грузия, Исландия, Косово рвутся на Евро
8 октября будут сыграны полуфинальные матчи квалификации чемпионата Европы по футболу. На 4 путевки претендуют 16 команд.
8 октября будут сыграны полуфинальные матчи квалификации чемпионата Европы по футболу. На 4 путевки претендуют 16 команд.
В финальном турнире чемпионате Европы по футболу, который из-за пандемии был перенесен на следующий год, примут участие 24 команды. Год назад по итогам отборочного турнира определились 20 участников. Оставшиеся 4 вакансии будут разыграны по результатам выступления команд в предыдущем розыгрыше Лиге наций.
Формат плей-офф очень прост. Победители определятся по итогам одного матча. Обладатели четырех путевок в финальный турнир чемпионата Европы станут известны 12 ноября.
Полуфинал квалификации чемпионата Европы
Путевка А
21:45 Болгария - Венгрия
21:45 Исландия Румыния
Путевка В
21:45 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
21:45 Словакия - Ирландия
Путевка С
21:45 Норвегия - Сербия
21:45 Шотландия - Израиль
Путевка D
19:00 Грузия - Беларусь
21:45 Северная Македония - Косово
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