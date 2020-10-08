СЕГОДНЯ: Беларусь, Грузия, Исландия, Косово рвутся на Евро

В финальном турнире чемпионате Европы по футболу, который из-за пандемии был перенесен на следующий год, примут участие 24 команды. Год назад по итогам отборочного турнира определились 20 участников. Оставшиеся 4 вакансии будут разыграны по результатам выступления команд в предыдущем розыгрыше Лиге наций.

Формат плей-офф очень прост. Победители определятся по итогам одного матча. Обладатели четырех путевок в финальный турнир чемпионата Европы станут известны 12 ноября.

Полуфинал квалификации чемпионата Европы

Путевка А

21:45 Болгария - Венгрия

21:45 Исландия Румыния

Путевка В

21:45 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

21:45 Словакия - Ирландия

Путевка С

21:45 Норвегия - Сербия

21:45 Шотландия - Израиль

Путевка D

19:00 Грузия - Беларусь

21:45 Северная Македония - Косово