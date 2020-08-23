СЕГОДНЯ: "Бавария" против ПСЖ и шейхов. Кто выиграет Лигу чемпионов?

Мюнхенцы 5 раз выигрывали престижный трофей, тогда как парижане шейхи, впервые пробились в финал Лиги чемпионов. Неудивительно, что большинство экспертов отдает победу чемпиону Германии.
Статистика в пользу французов
Ранее соперники встречались между собой 8 раз. Преимущество на стороне ПСЖ - 5 побед, "Бавария" выиграла 3 матча. Последняя очная встреча состоялась в декабре 2017 года - тогда победил германский клуб со счетом 3:1.
Лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски забил в нынешнем сезоне Лиги чемпионов уже 15 мячей. Результаты голеадоров ПСЖ выглядят поскромнее - на счету Килиана Мбаппе и Мауро Икарди по 5 забитых мячей.
Шейхи вложили в ПСЖ свыше 3 млрд евро
ПСЖ спонсируют катарские шейхи. С момента покупуки клуба в 2011 году они вложили в него примерно 3,3 млрд евро.
На приобретение новых игроков было потрачено за это время примерно 1,3 млрд евро. Самые дорогие трансферы: за бразильца Неймар пришлось заплатить "Барселоне" 222 млн евро, "Монако" получил за Мбаппе 145 млн евро.
В то же время ПСЖ продал игроков только на 443 млн евро. Совокупный трансферный баланс в большом минусе - 860 млн евро.
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