СЕГОДНЯ: "Бавария" и "Челси" сыграют в Лиге чемпионов

В непростой ситуации накануне матча с римским "Лацио" оказалась германская "Бавария". Две недели назад мюнхенцы выиграли клубный чемпионат мира. Правда, вернувшись домой, "Бавария" в двух матчах Бундеслиги набрала лишь одно очко.

К тому же в клубе произошла вспышка коронавируса. По этой причине не смогут выйти на поле защитник Бенжамин Павар и атакующий полузащитник Томас Мюллер. Несколько дней назад всерьез обсуждалась целесообразность проведения матча в Риме, но его отменять не стали.

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

16 февраля (вторник)

Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2

Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4

17 февраля (среда)

Порту (Португалия) — Ювентус (Италия) 2:1

Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия) 2:3

23 февраля (вторник)

22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)

22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)

24 февраля (среда)

22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)