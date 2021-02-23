СЕГОДНЯ: "Бавария" и "Челси" сыграют в Лиге чемпионов
Программу матчей 1/8 финала Лиги чемпионов продолжают два футбольных поединка в Риме и Мадриде.
Программу матчей 1/8 финала Лиги чемпионов продолжают два футбольных поединка в Риме и Мадриде.
В непростой ситуации накануне матча с римским "Лацио" оказалась германская "Бавария". Две недели назад мюнхенцы выиграли клубный чемпионат мира. Правда, вернувшись домой, "Бавария" в двух матчах Бундеслиги набрала лишь одно очко.
К тому же в клубе произошла вспышка коронавируса. По этой причине не смогут выйти на поле защитник Бенжамин Павар и атакующий полузащитник Томас Мюллер. Несколько дней назад всерьез обсуждалась целесообразность проведения матча в Риме, но его отменять не стали.
Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)
16 февраля (вторник)
Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2
Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4
17 февраля (среда)
Порту (Португалия) — Ювентус (Италия) 2:1
Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия) 2:3
23 февраля (вторник)
22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)
22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)
24 февраля (среда)
22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)
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