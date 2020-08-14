СЕГОДНЯ: "Барса" против "Баварии", Месси vs Левандовски. Кто победит?

Из участников "Финала восьми" только эти два клуба выигрывали Лигу чемпионов. И "Барса" и "Бавария" - пятикратные победители футбольного турнира.

Предстоящий матч грандов называют противостоянием лучших бомбардиров команд - Лионеля Месси и Роберта Левандовски. На четвертьфинальной стадии "Бавария" легко разобралась с английским "Челси", выиграв два матча с общим счетом 7:1. Левандовски оказался причастен ко всем голам в ворота британского клуба - 3 мяча и 4 результативные передачи.

Месси такой результативностью в Лиге чемпионов похвастать не может, но по-прежнему является лидером атаки каталонского клуба.

Накануне определилась первая пара полуфиналистов Лиги чемпионов. Соперником французского ПСЖ в 1/2 финала будет германский "Лейпциг", неожиданно одолевший испанский "Атлетико" - 2:1 (0:0).

Лига чемпионов - 1/4 финала

12 августа (среда)

Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:2

13 августа (четверг)

Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) 2:1

14 августа (пятница)

22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия)

15 августа (суббота)

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа