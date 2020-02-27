СЕГОДНЯ: "Арсенал", "Интер" и "Шахтер" сыграют в Лиге Европы

Накануне стал известен первый участник 1/8 финала. Шотландский "Рейнджерс" дважды обыграл португальскую "Брагу" (3:2 в гостях, 1:0 дома) и продолжает борьбу за почетный трофей.

Лига Европы - 1/16 финала

19:55 Базель (Швейцария) — АПОЭЛ (Кипр) 3:0

19:55 Башакшехир (Турция) — Спортинг (Португалия) 1:3

19:55 Гент (Бельгия) - Рома (Италия) 0:1

19:55 ЛАСК (Австрия) — АЗ (Нидерланды) 1:1

19:55 Мальме (Швеция) — Вольфсбург (Германия) 1:2

19:55 Порту (Португалия) — Байер (Германия) 1:2

19:55 Эспаньол (Испания) — Вулверхэмптон (Англия) 0:4

22:00 Арсенал (Англия) — Олимпиакос (Греция) 1:0

22:00 Бенфика (Португалия) - Шахтер (Украина) 1:2

22:00 Зальцбург (Австрия) — Айнтрахт (Германия) 1:4

22:00 Интер (Италия) — Лудогорец (Болгария) 2:0

22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) — Брюгге (Бельгия) 1:1

22:00 Севилья (Испания) — ЧФР (Румыния) 1:1

22:00 Селтик (Шотландия) — Копенгаген (Румыния) 1:1

22:00 Аякс (Нидерланды) - Хетафе (Испания) 0:2