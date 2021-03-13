СЕГОДНЯ: Амбициозная "Левадия" откроет чемпионат Эстонии по футболу

В межсезонье "Левадия" основательно перетряхнула свой состав, подписав 12 новых игроков, большинство из которых легионеры. Выглядит это довольно удивительно. В коронавирусную эпоху подавлющее большинство клубов работают в эконом-режиме, тогда как "Левадия" где-то нашла золотую жилу.

С такой широкомасштабной селекцией бело-зеленые являются одними из главных претендентов на чемпионский титул. В поединке с новичком "Премиум-лиги" пярнуским "Вапрусом" боссов "Левадии", раскошелившихся на усиление состава, устроит только крупная победа.

Чемпионат Эстонии

13 марта (суббота)

13:00 Левадия - Вапрус (Пярну)

16:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)

14 марта (воскресенье)

13:00 Пайде - Транс (Нарва)

15:00 Таммека (Тарту) - Флора