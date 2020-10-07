07.10.2020, 17:10
Сборная Украины потеряла перед матчем с Францией 14 игроков
Накануне товарищеского матча с чемпионами мира французами сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми потерями. Главный тренер Андрей Шевченко по различным причинам недосчитался 14 футболистов.
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