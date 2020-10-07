07.10.2020, 17:10

Сборная Украины потеряла перед матчем с Францией 14 игроков


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Сборная Украины потеряла перед матчем с Францией 14 игроков
-AFP

Накануне товарищеского матча с чемпионами мира французами сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми потерями. Главный тренер Андрей Шевченко по различным причинам недосчитался 14 футболистов.

Заразились сразу 3 голкипера, поэтому в заявку включен 45-летний тренер вратарей Александр Шовковский, завершивший карьеру в 2016 году.

Некоторые футболисты сборной Украины травмированы, а часть игроков находится на самоизоляции.

Товарищеский поединок Франция - Украина состоится 7 октября в Париже (начало в 22:10).

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