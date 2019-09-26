Сборная Малайзии по футболу отказалась играть в Гонконге из-за продолжающихся беспорядков

Футбольная ассоциация Малайзии отложила на неопределенный срок проведение товарищеского матча в Гонконге в связи с охватившими этот специальный административный район КНР беспорядками. Об этом сообщает газета Straitstimes, приводя заявление генерального секретаря организации Стюарта Рамалингама.

"В связи с гражданскими беспорядками было принято такое решение. Кроме того, аэропорт Гонконга работает с перебоями, что может вызвать непредвиденные для нас расходы", - сказал чиновник. По его словам, ассоциация предложила соперникам перенести товарищеский матч в один из городов Малайзии, однако был получен отказ.

Из-за антиправительственных протестных акций, продолжающихся в бывшем британском анклаве с начала лета, были отменены ряд мероприятий.

Массовые акции протеста продолжаются уже четвертый месяц. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.