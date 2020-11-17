Сборная Грузии перед матчем с Эстонией осталась без главного тренера
Наставник сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс перед заключительным матчем группового этапа Лиги наций с Эстонией сложил с себя тренерские полномочия.
Наставник сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс перед заключительным матчем группового этапа Лиги наций с Эстонией сложил с себя тренерские полномочия.
Контракт Вайсса истекал после матча с Эстонией, но по обоюдной договоренности сторон он был прерван на два дня раньше запланированного срока. Игрой грузинской команды в заключительном матче группового этапа Лиги наций с Эстонией будет руководить 39-летний Рамаз Сванадзе, который возглавляет юниорскую сборную Грузии (U-19).
У команд нет мотивации
Вайсс возглавил сборную Грузии в 2016 году. Под его руководством грузины провели 47 матчей, в которых одержали 16 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Сборная Грузии вышла в финал квалификации чемпионата Европы, но на прошлой неделе проиграла дома Северной Македонии.
Поединок Грузия - Эстония пройдет в Тбилиси 18 ноября. Со спортивной точки зрения предстоящий матч не имеет спортивного значения. Сборная Эстонии досрочно заняла последнее место.
Последний матч Воолайда
Сборную Эстонии в Тбилиси последний раз выведет на поле Карел Воолайд. Под его руководством эстонские футболисты не одержали еще ни одной победы - 3 ничьи и 10 поражений. Футбольный союз ведет поиски нового наставника национальной команды.
Поединок первого круга Лиги наций между противоборствующими командами в Таллинне завершился в сентябре победой Грузии со счетом 1:0.
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