Сборная Грузии перед матчем с Эстонией осталась без главного тренера

Контракт Вайсса истекал после матча с Эстонией, но по обоюдной договоренности сторон он был прерван на два дня раньше запланированного срока. Игрой грузинской команды в заключительном матче группового этапа Лиги наций с Эстонией будет руководить 39-летний Рамаз Сванадзе, который возглавляет юниорскую сборную Грузии (U-19).

У команд нет мотивации

Вайсс возглавил сборную Грузии в 2016 году. Под его руководством грузины провели 47 матчей, в которых одержали 16 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Сборная Грузии вышла в финал квалификации чемпионата Европы, но на прошлой неделе проиграла дома Северной Македонии.

Поединок Грузия - Эстония пройдет в Тбилиси 18 ноября. Со спортивной точки зрения предстоящий матч не имеет спортивного значения. Сборная Эстонии досрочно заняла последнее место.

Последний матч Воолайда

Сборную Эстонии в Тбилиси последний раз выведет на поле Карел Воолайд. Под его руководством эстонские футболисты не одержали еще ни одной победы - 3 ничьи и 10 поражений. Футбольный союз ведет поиски нового наставника национальной команды.

Поединок первого круга Лиги наций между противоборствующими командами в Таллинне завершился в сентябре победой Грузии со счетом 1:0.