Сборная Германии несет потери перед игрой в Таллинне
Главного тренера сборной Германии по футболу Йоахима Лева накануне отборочного поединка чемпионата Европы в Таллинне с Эстонией - он состоится 13 октября - одолевают кадровые проблемы.
Главного тренера сборной Германии по футболу Йоахима Лева накануне отборочного поединка чемпионата Европы в Таллинне с Эстонией - он состоится 13 октября - одолевают кадровые проблемы.
Еще накануне объявления состава из заявки выбыли из-за травм Лерой Сане, Антонио Рюдигер, Юлиан Дракслер. Леон Горецка.
В минувшие выходные стало известно, что не поможет команде в эстонскогй столице полузащитник испанского "Реала" Тони Кроос.
Под вопросом выход на поле еще двух игроков средней линии - Марко Ройса ("Боруссия" Дортмунд) и Илкая Гюндогана из английского "Манчестер Сити", а также нападающего "Лепцига" Тимо Вернера.
В товарищеском поединке с аргентинцами, который состоится 9 октября, появление этого трио маловероятно, сообщает Kicker.
В отборочном турнире чемпионата Европы лидируют Германия и Северная Ирландия, набравшие 12 очков. Сборная Эстонии все 5 проведенных матчей проиграла.
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