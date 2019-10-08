Сборная Германии несет потери перед игрой в Таллинне

Еще накануне объявления состава из заявки выбыли из-за травм Лерой Сане, Антонио Рюдигер, Юлиан Дракслер. Леон Горецка.

В минувшие выходные стало известно, что не поможет команде в эстонскогй столице полузащитник испанского "Реала" Тони Кроос.

Под вопросом выход на поле еще двух игроков средней линии - Марко Ройса ("Боруссия" Дортмунд) и Илкая Гюндогана из английского "Манчестер Сити", а также нападающего "Лепцига" Тимо Вернера.

В товарищеском поединке с аргентинцами, который состоится 9 октября, появление этого трио маловероятно, сообщает Kicker.

В отборочном турнире чемпионата Европы лидируют Германия и Северная Ирландия, набравшие 12 очков. Сборная Эстонии все 5 проведенных матчей проиграла.