08.10.2019, 19:35

Сборная Германии несет потери перед игрой в Таллинне


rus.delfi.ee
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Saksamaa jalgpallikoondis treeningul.
Saksamaa jalgpallikoondis treeningul.Foto: TEAM2 via www.imago-images.de, imago images/Team 2

Главного тренера сборной Германии по футболу Йоахима Лева накануне отборочного поединка чемпионата Европы в Таллинне с Эстонией - он состоится 13 октября - одолевают кадровые проблемы.

Еще накануне объявления состава из заявки выбыли из-за травм Лерой Сане, Антонио Рюдигер, Юлиан Дракслер. Леон Горецка.

В минувшие выходные стало известно, что не поможет команде в эстонскогй столице полузащитник испанского "Реала" Тони Кроос.

Под вопросом выход на поле еще двух игроков средней линии - Марко Ройса ("Боруссия" Дортмунд) и Илкая Гюндогана из английского "Манчестер Сити", а также нападающего "Лепцига" Тимо Вернера.

В товарищеском поединке с аргентинцами, который состоится 9 октября, появление этого трио маловероятно, сообщает Kicker.

В отборочном турнире чемпионата Европы лидируют Германия и Северная Ирландия, набравшие 12 очков. Сборная Эстонии все 5 проведенных матчей проиграла.

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