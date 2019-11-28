Сборная Эстонии завершает год во второй сотне рейтинга ФИФА

В тройке лидеров никаких изменений не произошло. На первом месте по прежнему Бельгия, опережающая Францию и Англию.

Сборная России опустилась на 38-е место. Впервые пробившаяся на чемпионата Европы Финляндия на 58-й позиции. Литва поднялась на 131-е место, а Латвия находится на 137-й строчке.