28.11.2019, 12:35

Сборная Эстонии завершает год во второй сотне рейтинга ФИФА


EST 4
Eesti - Saksamaa
Eesti - SaksamaaFoto: Madis Veltman

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной рейтинг-лист национальных команд. Сборная Эстонии в ноябрьской классификации поднялась на одну строчку вверх и занимает теперь 103-е место. Год назад наши футболисты находились на 96-й позиции.

В тройке лидеров никаких изменений не произошло. На первом месте по прежнему Бельгия, опережающая Францию и Англию.

Сборная России опустилась на 38-е место. Впервые пробившаяся на чемпионата Европы Финляндия на 58-й позиции. Литва поднялась на 131-е место, а Латвия находится на 137-й строчке.

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