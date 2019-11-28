28.11.2019, 12:35
Сборная Эстонии завершает год во второй сотне рейтинга ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной рейтинг-лист национальных команд. Сборная Эстонии в ноябрьской классификации поднялась на одну строчку вверх и занимает теперь 103-е место. Год назад наши футболисты находились на 96-й позиции.
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