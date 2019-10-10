Сборная Эстонии заработала первое очко в отборочном турнире

Обе команды имели шансы открыть счет, но забитых мячей зрители на стадионе "Динамо" не увидели.

В составе сборной Эстонии мог отличиться в первом тайме Константин Васильев, однако его удар отразила штанга. У белорусов две хорошие возможности имел Станислав Драгун, но оба раза прекрасно сыграл вратарь сборной Эстонии Сергей Лепметс.

Предпоследний поединок в отборочном турнире сборная Эстонии - она по прежнему замыкает турнирную таблицу - проведет 13 октября в Таллинне с экс-чемпионом мира Германией.

ФУТБОЛ БЕЛАРУСЬ - ЭСТОНИЯ

Мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. До новых встреч!

https://twitter.com/BelFootFeder/status/1182353294758436866

Матч завершен - 0:0. Сборная Эстонии заработала первое очко в нынешнем отборочном цикле.

Угловой подают наши футболисты, но....

Воолайд энергично призывает продержаться своих подопечных еще немного. Судья добавил 4 минуты.

Последняя замена у гостей. Миллер вышел на поле вместо Оямаа.

Лепметс ошибся, но Лаптев не сумел переправить мяч в сетку после навеса с правого фланга. Давят белорусы на последних минутах.

Вышедший на поле Лисакович замыкал навесную передачу, но мяч прилетел в руки Лепметса. Белорусы очень хотят еще раз победить сборную Эстонии.

Белорусы провели последнюю замену. Лисакович сменил Яблонского.

Замена в сборной Эстонии: Саппинен вышел на поле, а Сорга отправился отдыхать.

Драгун замыкал подачу углового. Мяч пролетел выше перекладины.

Сорга пытался проскочить в штрафной соперника мимо двух белорусов.

15 минут осталось продержаться сборной Эстонии в Минске. Сможет ли она заработать первое очко в нынешней отборочной кампании?

Оямаа прицелился по воротам белорусов. Мимо.

Лепметс отражает удар Яблонского с линии штрафной.

Белорусы усиливают атаку. Лаптев заменил Скавыша.

Лепметс отразил опаснейший удар Драгуна с линии вратарской. Тренер белорусов Мархель негодует.

Первая замена в матче. Лийвак сменил Зенева. У белорусов на поле вышел Бахар вместо Савицкого.

Позади почти час игры, а тренеры еще не сделали ни одной замены. Неужели они довольны ходом поединка?

Белорусы упустили супермомент. Драгун оказался с глазу на глаз с Лепметсом, но не смог переиграть вратаря сборной Эстонии. Отлично сыграл в этом эпизоде голкипер "Левадии".

Начался второй тайм. Белорусы сразу пошли в атаку.

https://twitter.com/BelFootFeder/status/1182337511600906240

Статистика первого тайма Беларусь - ЭстонияВладение мячом (в процентах) 48-52Удары 7-4Угловые 4-1

ПЕРЕРЫВhttps://twitter.com/BelFootFeder/status/1182337072247513089

Вспышка активности белорусов в концовке первого тайма. Они подали два угловых подряд, но Лепметс и защита эстонской команды отвели угрозу. Счет по прежнему не открыт - 0:0.

Грубо сыграл против Зенева в центре поля Политевич и заработал желтую карточку.

Наставник белорусов Михзаил Мархель не слишком доволен действиями своих подопечных. Если в начале матча хозяева поля доминировали, то теперь игра выровнялась.

Первый угловой заработала эстонская команда. Правда, извлечь пользу из него не удалось.

Эстонские фаны в Минске надеются увидеть забитый мяч в исполнении своих любимцев.

Сборная Эстонии осмелела и все чаще угрожает воротам белорусов.

Какой момент упустил Васильев! Сначала мяч после его удара угодил в штангу, а затем он промахнулся с близкого расстояния. Возможно помешало мокрое поле.

Опасно пробил с линии штрафной Стасевич. Мяч пролетел чуть выше крестовины ворот сборной Эстонии.

Небольшая пауза в матче. Метс и Скавыш столкнулись штрафной эстонской команды.

Васильев пробивал штрафной удар. Хозяева поля справились с этим навесом. Ответная атака белорусов завершилась неточным ударом.

Хозяева поля сразу же захватили инициативу и заработали первый угловой.

Сборная Эстонии начала с центра поля - игра началась!

Прозвучали государственные гимны. Капитаны команд Мартынович и Васильев обменялись рукопожатиями. Скоро начнется матч.

Поединок Беларусь - Эстония в Минске будет обслуживать испанская бригада судей.

К этому времени уже завершился один отборочный матч чемпионата Европы. Казахстан - он выступает в одной группе с Россией - проиграл дома Кипру со счетом 1:2 (1:0).

https://twitter.com/eestijalgpall/status/1182307210468179968

В стартовом составе белорусов также три изменения. После травмы вернулся центральный защитник Мартынович, с первых минут начнет игру автор победного мяча в Таллинне Скавыш. на правом фланге полузащиты выйдет Савицкий.

https://twitter.com/BelFootFeder/status/1182303481182461954

По сравнению с первой встречей в Таллинне - она завершилась победой белорусов со счетом 2:1 - три изменения в стартовом составе. Отсутствуют Пикк, Клаван и Тамм, вместо которых на поле вышли Крейда, Баранов и Калласте.

Главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд назвал следующий стартовый состав: Лепметс - Тенисте, Баранов, Метс, Калласте, Крейда, Васильев, Кяйт, Зенев, Оямаа, Сорга.

Поединок в Минске пройдет в самом центре белорусской столицы на стадионе "Динамо", который вмещает 22 246 зрителей (начало в 19:00). Правда, аншлага на битве аутсайдеров не ожидается.

Добрый вечер, уважаемые любители футбол. Портал Delfi начинает текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча чемпионата Европы по футболу Беларусь - Эстония.