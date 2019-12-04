04.12.2019, 18:20

Сборная Эстонии заняла последнее место на Балтийском турнире


EST 2
SJML: Narva United - Anži (2:3)
SaalijalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

В Раазику завершился Балтийский турнир по футзалу. В заключительном поединке сборная Эстонии проиграла Латвии - 0:4 (0:1).

Подопечные Дмитрия Скиперского заняли последнее место, проиграв оба поединка. В первом матче наши футзалисты уступили литовцам - 0:3 (0:1).

Победителем Балтийского турнира стала Латвия. Напомним, что с Латвией жребий свел сборную Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы - этот турнир пройдет в конце января - начале февраля. Помимо латвийской команды, сборная Эстонии сыграет также с Данией.

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