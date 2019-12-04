Сборная Эстонии заняла последнее место на Балтийском турнире

Подопечные Дмитрия Скиперского заняли последнее место, проиграв оба поединка. В первом матче наши футзалисты уступили литовцам - 0:3 (0:1).

Победителем Балтийского турнира стала Латвия. Напомним, что с Латвией жребий свел сборную Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы - этот турнир пройдет в конце января - начале февраля. Помимо латвийской команды, сборная Эстонии сыграет также с Данией.