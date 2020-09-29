29.09.2020, 15:20

Сборная Эстонии все-таки сыграет в октябре на "А Ле Кок Арене"


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Eesti - Gruusia jalgpallikoondiste kohtumine UEFA rahvuste liiga 05.09.2020
Esiplaanil Eesti jalgpallikoondislane Henri Anier.Foto: Karl-Eerik Pink

Правительство поддержало предложение министра культуры Тыниса Лукаса об освобождении спортсменов и членов их команд, прибывающих на международные титульные соревнования в Эстонию, от 14-дневной самоизоляции.

От самоизоляции они освобождаются только в том случае, если у них есть отрицательный результат на тест SARS-CoV-2, который должен быть сдан дома и в Эстонии. Прибывшие лица также должны соответствовать другим требованиям, которые установлены федерациями и международными спортивными организациями.

Таким образом, сборная Эстонии по футболу в октябре сможет сыграть на своем поле в рамках Лиги наций с Северной Македонией и Арменией. Если исходить из предыдущих требований, то эти игры должны были состояться за пределами Эстонии. Так, эстонские футболистки поединок отборочного турнира чемпионата Европы с Россией провели на минувшей неделе в Латвии.

Решение правительства снимает запрет на проведение домашних матчей баскетболистов таллиннского "Калев/Крамо" в Единой лиге ВТБ.

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