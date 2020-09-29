Сборная Эстонии все-таки сыграет в октябре на "А Ле Кок Арене"

От самоизоляции они освобождаются только в том случае, если у них есть отрицательный результат на тест SARS-CoV-2, который должен быть сдан дома и в Эстонии. Прибывшие лица также должны соответствовать другим требованиям, которые установлены федерациями и международными спортивными организациями.

Таким образом, сборная Эстонии по футболу в октябре сможет сыграть на своем поле в рамках Лиги наций с Северной Македонией и Арменией. Если исходить из предыдущих требований, то эти игры должны были состояться за пределами Эстонии. Так, эстонские футболистки поединок отборочного турнира чемпионата Европы с Россией провели на минувшей неделе в Латвии.

Решение правительства снимает запрет на проведение домашних матчей баскетболистов таллиннского "Калев/Крамо" в Единой лиге ВТБ.