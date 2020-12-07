Сборная Эстонии узнала своих соперников по отборочной группе к чемпионату мира по футболу(6)
Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.
Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.
Сборной Эстонии в соперники по группе Е достались четыре команды - Бельгия, Уэльс, Беларусь и Чехия.
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн
В финальный турнир выйдут 13 команд - 10 победительниц групп, оставшиеся три путевки разыграют обладатели вторых мест и лучшие команды Лиги наций в специальном плей-офф. Финальная часть чемпионата мира должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
При жеребьевке соблюдался ряд ограничений.
В одной группе не могли сыграть ряд команд по различным причинам.
По политическим:
Азербайджан и Армения
Гибралтар и Испания
Косово и Босния и Герцеговина
Косово и Россия
Косово и Сербия
Россия и Украина
По погодным:
Исландия и Фарерские острова
Кроме того, был ряд ограничений, связанный с так называемыми «холодными» странами. В одной группе должно быть не более двух команд из следующего списка: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония (при этом Исландия и Фареры не могут оказаться в одной группе).
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