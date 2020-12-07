Сборная Эстонии узнала своих соперников по отборочной группе к чемпионату мира по футболу

Сборной Эстонии в соперники по группе Е достались четыре команды - Бельгия, Уэльс, Беларусь и Чехия.

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

В финальный турнир выйдут 13 команд - 10 победительниц групп, оставшиеся три путевки разыграют обладатели вторых мест и лучшие команды Лиги наций в специальном плей-офф. Финальная часть чемпионата мира должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

При жеребьевке соблюдался ряд ограничений.

В одной группе не могли сыграть ряд команд по различным причинам.

По политическим:

Азербайджан и Армения

Гибралтар и Испания

Косово и Босния и Герцеговина

Косово и Россия

Косово и Сербия

Россия и Украина

По погодным:

Исландия и Фарерские острова

Кроме того, был ряд ограничений, связанный с так называемыми «холодными» странами. В одной группе должно быть не более двух команд из следующего списка: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония (при этом Исландия и Фареры не могут оказаться в одной группе).