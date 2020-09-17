Сборная Эстонии уступает в рейтинге ФИФА Мозамбику, Кении и Фарерам

Теперь в рейтинге ФИФА эстонские футболисты уступают Мозамбику, Кении и Фарерским островам.

В лидирующей группе никаких изменений не произошло. Впереди по-прежнему Бельгия, опережающая Францию, Бразилию и Англию.

Самый большой скачок в рейтинге (+6) совершила Россия. Две победы над Сербией и Венгрией позволили подопечным Станислава Черчесова подняться на 32-е место. Финляндия занимает в мировой классификации 56-е место, Литва (131) и Латвия (137) сохранили свои позиции.