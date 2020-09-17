Сборная Эстонии уступает в рейтинге ФИФА Мозамбику и Фарерам

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг-лист национальных команд. Сборная Эстонии, проигравшая два сентябрьских поединка Лиги наций Грузии и Армении, опустилась на 108-е место в мировой классификации.
Теперь в рейтинге ФИФА эстонские футболисты уступают Мозамбику, Кении и Фарерским островам.
В лидирующей группе никаких изменений не произошло. Впереди по-прежнему Бельгия, опережающая Францию, Бразилию и Англию.
Самый большой скачок в рейтинге (+6) совершила Россия. Две победы над Сербией и Венгрией позволили подопечным Станислава Черчесова подняться на 32-е место. Финляндия занимает в мировой классификации 56-е место, Литва (131) и Латвия (137) сохранили свои позиции.
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