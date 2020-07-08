Сборная Эстонии сыграет с четырехкратным чемпионом мира Италией

Сборная Италии - одна из сильнейших команд планеты. Она четырехкратный чемпион мира (1934, 1938, 1982, 2006). По количеству титулов итальянцы уступают только Бразилии, которая является 5-кратным чемпионом мира.

Ранее Италия и Эстония встречались между собой 6 раз. Во всех матчах сильнее были итальянцы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 16:2. В составе сборной Эстонии успеха добивались Мартин Рейм и Сергей Зенев.

Последнее противостояние соперников состоялось в рамках успешной для сборной Эстонии квалификации к Евро-2012. В Таллинне после удара Зенева хозяева поля вышли вперед, но во втором тайме гости забили два мяча и вырвали победу со счетом 2:1. В ответном поединке итальянцы, которых тогда тренировал Чезаре Пранделли, не дали повода усомниться в своем преимуществе - 2:0.

Сборную Италии нынешнего созыва тренирует известный специалист Роберто Манчини, который ради национальной команды в 2018 году покинул петербургский "Зенит".

Эстония против Италии

1993 ОЧМ Италия - Эстония 2:0

1993 ОЧМ Эстония - Италия 0:3

1994 ОЧЕ Эстония - Италия 0:2

1995 ОЧЕ Италия - Эстония 4:1

2010 ОЧЕ Эстония - Италия 1:2

2011 ОЧЕ Италия - Эстония 3:0