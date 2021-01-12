Сборная Эстонии проиграла "Ференцварошу", Игонен отразил пенальти

В стартовом составе сборной Эстонии вышли 10 игроков "Флоры" и вратарь молодежной команды лондонского "Арсенала" Карл Хейн. Венгры, у которых на следующей неделе возобновится национальный чемпионат, больше владели мячом и воплотили свое преимущество в забитый мяч на 73-й минуте.

После перерыва ворота сборной Эстонии защищал Матвей Игонен. В самом начале второго тайма он взял пенальти. Игонен также отразил один опасный удар под перекладину.

Поединок в Марбелье сборная Эстонии провела в следующем составе: Хейн (46. Игонен), Кууск, Пюрг, Сеппик (64. Марин), Миллер (64. Зенев), Крейда, Соометс, Поом, Синявский (64. Ярвелайд), Васильев (46. Лепик, 67. Лийвак), Саппинен (64. Рооснупп).

Весной сборная Эстонии проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата мира. 24 марта она будет принимать дома Чехию, а 27 марта сразится в гостях с Беларусью.