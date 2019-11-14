Сборная Эстонии потерпела обидное поражение в Украине

Поединок на "Славутич-Арене" прошел с большим преимуществом украинской команды (владение мячом в процентах 67-33, удары 17-3). Однако оборона эстонской команды долгое время успешно сдерживала атаки соперника.

Развязка наступила в добавленное арбитром время. Крейда нарушил правила в 22 метрах от ворот. К мячу подошел Безус. Мяч после его удара угодил в голову стоящего в стенке Зенева, изменил направление и залетел в сетку ворот.

Поединок в Запорожье эстонская команда проведа в следующем составе: Игонен - Камс (46. Тенисте), Баранов, Кууск, Пикк - Крейда, Айнсалу (62. Антонов), Кяйт (70 Васильев), Пури (Калласте), Лийвак (62. Зенев) - Аниер (70. Сорга).

Сборные Эстонии и Украины встречались между собой 5 раз. Все матчи завершились победой украинцев с общим счетом 11:0.

Заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы наши футболисты проведут 19 ноября в гостях с Нидерландами.