Сборная Эстонии потерпела обидное поражение в Украине

В рамках подготовки к заключительному поединку отборочного цикла чемпионата Европы футболисты сборной Эстонии провели в гостях товарищеский матч с Украиной. Подопечные Карела Воолайда потерпели обидное поражение в Запорожье, пропустив мяч после штрафного удара на последних секундах встречи - 0:1 (0:0).
Поединок на "Славутич-Арене" прошел с большим преимуществом украинской команды (владение мячом в процентах 67-33, удары 17-3). Однако оборона эстонской команды долгое время успешно сдерживала атаки соперника.
Развязка наступила в добавленное арбитром время. Крейда нарушил правила в 22 метрах от ворот. К мячу подошел Безус. Мяч после его удара угодил в голову стоящего в стенке Зенева, изменил направление и залетел в сетку ворот.
Поединок в Запорожье эстонская команда проведа в следующем составе: Игонен - Камс (46. Тенисте), Баранов, Кууск, Пикк - Крейда, Айнсалу (62. Антонов), Кяйт (70 Васильев), Пури (Калласте), Лийвак (62. Зенев) - Аниер (70. Сорга).
Сборные Эстонии и Украины встречались между собой 5 раз. Все матчи завершились победой украинцев с общим счетом 11:0.
Заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы наши футболисты проведут 19 ноября в гостях с Нидерландами.
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