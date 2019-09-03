Сборная Эстонии потерпела крупное поражение в Москве

Эстонские футболистки на старте турнира потерпели два поражения и замыкают турнирную таблицу. Лидируют в отборочном турнире Голландия и Россия, набравшие по 6 очков.

Следующие два поединка сборная Эстонии проведет в начале октября с Турцией (в гостях) и Косово (дома).