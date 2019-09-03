03.09.2019, 20:50

Сборная Эстонии потерпела крупное поражение в Москве

 (8)
rus.delfi.ee
EST 9
Naiste jalgpall Eesti vs Holland
Naiste jalgpall Eesti vs HollandFoto: Risto Pirnpuu

В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в Москве России - 0:4 (0:2).

Эстонские футболистки на старте турнира потерпели два поражения и замыкают турнирную таблицу. Лидируют в отборочном турнире Голландия и Россия, набравшие по 6 очков.

Следующие два поединка сборная Эстонии проведет в начале октября с Турцией (в гостях) и Косово (дома).

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