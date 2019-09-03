Сборная Эстонии потерпела крупное поражение в Москве

В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в Москве России - 0:4 (0:2).
Эстонские футболистки на старте турнира потерпели два поражения и замыкают турнирную таблицу. Лидируют в отборочном турнире Голландия и Россия, набравшие по 6 очков.
Следующие два поединка сборная Эстонии проведет в начале октября с Турцией (в гостях) и Косово (дома).
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