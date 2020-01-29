Сборная Эстонии начинает отборочный турнир чемпионата Европы
30 января в Елгаве начинается отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу. В матче открытия сборная Эстонии сыграет с хозяевами турнира латвийцами.
30 января в Елгаве начинается отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу. В матче открытия сборная Эстонии сыграет с хозяевами турнира латвийцами.
В отборочном мини-турнире принимает участие также Дания, с которой наши футзалисты сыграют 31 января.
Костяк сборной Эстонии составляют игроки "СМС Раха". Главный тренер Дмитрий Скиперский взял в Елгаву 7 игроков виймсиского клуба.
В следующий раунд квалификации выйдет победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет весной в стыковых матчах. Шанс сыграть в них имеет и команда, завершившая мини-турнир на третьем месте.
Финальный турнир чемпионата Европы 2022 года пройдет в Нидерландах. В нем впервые сыграют 16 команд.
Состав сборной Эстонии
Марк Боскин (10.07.1988) – СМС Раха 44/2
Мадис Раяндо (25.03.1989) – Кохила 34/0
Сергей Костин (28.05.1984) – СМС Раха 46/1
Эдвин Стюф (30.07.1989) – СМС Раха 13/1
Эрвин Стюф (03.12.1990) – СМС Раха 9/4
Артур Быстров (02.09.1991) – СМС Раха 7/0
Эгерт Пельо (03.06.1993) – СМС Раха 3/0
Игорь Иванов (26.12.1989) – СМС Раха 13/2
Максим Бабяк (10.12.1993) – Космос 9/0
Кристьян Паапси (30.07.1987) – Равенс 36/5
Рауль Ребане (18.08.1994) – Равенс 7/0
Рене Пухке (16.08.1994) – Равенс 5/0
Темари Нуума (09.04.1996) – Равенс 0/0
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