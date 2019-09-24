Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета, передает sports.ru.

Также объявлено, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».

«Газпром Арена», являющаяся домашним стадионом «Зенита», вмещает до 68 тысяч зрителей.