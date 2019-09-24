Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

(Крестовский) стадионы Александер Чеферин Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2021 году примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
(Крестовский) стадионы Александер Чеферин Футбол
Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета, передает sports.ru.
Также объявлено, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».
«Газпром Арена», являющаяся домашним стадионом «Зенита», вмещает до 68 тысяч зрителей.
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