24.09.2019, 21:07

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

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rus.delfi.ee
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Melu Peterburi staadionil Venemaa-Egiptuse mängu eel ja ajal
Melu Peterburi staadionil Venemaa-Egiptuse mängu eel ja ajalFoto: Andres Putting

(Крестовский) стадионы Александер Чеферин Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2021 году примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета, передает sports.ru.

Также объявлено, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».

«Газпром Арена», являющаяся домашним стадионом «Зенита», вмещает до 68 тысяч зрителей.

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