С ворот сборной в Муниципальную полицию: Лепметс завершил карьеру

"Я завершаю профессиональную карьеру и покидаю первую команду таллиннской "Левадии". Я устал от профессионального футбола, плюс меня не устраивают условия, которые мне предложило руководство клуба. Во время карантина я нашел себе хорошую работу, а клуб не согласился с тем, чтобы я совмещал футбол и вторую работу. Я же должен думать и о своем будущем, играть мне от силы осталось год-полтора. Я думаю о своем будущем. Ничего не поделать, если совмещать работу и футбол не получается ", - сказал в понедельник Сергей Лепметс в интервью ERR. Он добавил, что будет выступать в дубле столичного клуба.

Лепметс подтвердил, что стал работать в таллиннской Муниципальной полиции (МуПо).

Сергей Лепметс год назад стал первым номером сборной Эстонии по футболу. Зрителям он особенно запомнился матчем против Германии на их поле. Хоть национальная команда и проиграла, многие эксперты назвали нашего вратаря лучшим игроком матча.

Интервью RusDelfi с Лепметсом после дебютного матча против Венгрии в октябре 2018 года.