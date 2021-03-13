С молодой эстонской футболисткой спал и занимался сексом бразильский тренер

В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Триста - такое имя теперь у бывшей футболистки - рассказала драматичную историю о сексуальных связях с тренером. Раньше она играла в Эстонии, в 20 лет перебралась в США, а завершила карьеру в одном из европейских клубов, который выступал в женской Лиге чемпионов.

Футболистка сборной Эстонии и тренер "Калью"

Под эти критерии подпадает, кажется, только одна эстонская футболистка. Это 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии. Она начинала карьеру во "Флоре", затем уехала в США, а ее последним клубом в 2018 году была кипрская "Барселона".

Футбольный спец, который обещал из молодой эстонки сделать вторую бразильянку Марту (лучшая футболистка мира 2006-2010 годов), работает тренером в ныммеском "Калью". Экс-игрок сборной Эстонии сказала в телепередаче, что наставник был на несколько десятков лет старше. Таким аксакалом является 66-летний бразилец Фредо Гетулио - он работает в ныммеском клубе с 2007 года.

Если верить словам футболистки, то она потеряла девственность в 14 лет. Нетрудно подсчитать, что бразильскому тренеру в то время было 53 года. Это нормальная ситуация? История, кажется, пахнет криминалом.

Fredo Getulio Foto: Arno Mikkor

"Калью" сделал заявление

Сексуальная связь несовершеннолетней футболистки с тренером выглядит ужасно. Вначале руководство "Калью" не хотело давать никаких комментариев до окончания дисциплинарного расследования, которое начал Футбольный союз, но шквал критики вынудил директора "Калью" Эхте Эаметс выступить от имени клуба с заявлением.

"Обвинение одной девушки в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера стало большой неожиданностью. Когда эта новость дошла до нас, он сразу связался с нами. Он был в шоке и удивлен. Мы поговорили с тренером, который подтвердил нам, что у него действительно были близкие отношения с девушкой, выступавшей в передаче Kanal 2. Она тренировалась в женской команде "Флора" и хотела получить от тренера индивидуальные тренировки. С этого и началась связь. Они состояли в отношениях 7 лет - эта связь была основана на взаимопонимании и согласии. Она продолжались и после того, как девушка достигла совершеннолетия. Мягко говоря, мы шокированы представленными подозрениями спустя 13 лет.