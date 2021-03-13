С молодой эстонской футболисткой спал и занимался сексом бразильский тренер

Исповедь бывшей футболистки, которую в 14 лет лишил девственности тренер, взбудоражила эстонское общество. Мир женского футбола в Эстонии очень узок, поэтому главных героев этой скандальной истории легко определить.
В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Триста - такое имя теперь у бывшей футболистки - рассказала драматичную историю о сексуальных связях с тренером. Раньше она играла в Эстонии, в 20 лет перебралась в США, а завершила карьеру в одном из европейских клубов, который выступал в женской Лиге чемпионов.
Футболистка сборной Эстонии и тренер "Калью" Под эти критерии подпадает, кажется, только одна эстонская футболистка. Это 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии. Она начинала карьеру во "Флоре", затем уехала в США, а ее последним клубом в 2018 году была кипрская "Барселона".
Футбольный спец, который обещал из молодой эстонки сделать вторую бразильянку Марту (лучшая футболистка мира 2006-2010 годов), работает тренером в ныммеском "Калью". Экс-игрок сборной Эстонии сказала в телепередаче, что наставник был на несколько десятков лет старше. Таким аксакалом является 66-летний бразилец Фредо Гетулио - он работает в ныммеском клубе с 2007 года.
Если верить словам футболистки, то она потеряла девственность в 14 лет. Нетрудно подсчитать, что бразильскому тренеру в то время было 53 года. Это нормальная ситуация? История, кажется, пахнет криминалом.
"Калью" сделал заявление Сексуальная связь несовершеннолетней футболистки с тренером выглядит ужасно. Вначале руководство "Калью" не хотело давать никаких комментариев до окончания дисциплинарного расследования, которое начал Футбольный союз, но шквал критики вынудил директора "Калью" Эхте Эаметс выступить от имени клуба с заявлением.
"Обвинение одной девушки в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера стало большой неожиданностью. Когда эта новость дошла до нас, он сразу связался с нами. Он был в шоке и удивлен. Мы поговорили с тренером, который подтвердил нам, что у него действительно были близкие отношения с девушкой, выступавшей в передаче Kanal 2. Она тренировалась в женской команде "Флора" и хотела получить от тренера индивидуальные тренировки. С этого и началась связь. Они состояли в отношениях 7 лет - эта связь была основана на взаимопонимании и согласии. Она продолжались и после того, как девушка достигла совершеннолетия. Мягко говоря, мы шокированы представленными подозрениями спустя 13 лет.
У нас нет оснований и права вмешиваться в частную жизнь любого тренера. В качестве тренера он хорошо выполнял свою работу - в этой части у клуба претензий нет.
Подтверждаю, что мы готовы поддержать инициативу Футбольного союза для скорейшего установления истины, чтобы восстановить мир в эстонском футболе. Мы искренне удивлены, что девушка решила обратиться к прессе, а не к нам, Футбольному союзу или в правоохранительные органы.
До выяснения обстоятельств мы приостановили трудовой договор с тренером".
Удар по репутации Выводы из заявления футбольного клуба "Калью" каждый сделает сам. Настораживает одна деталь. Тренер признал, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней футболисткой, но в "Калью", похоже, считают такое положение дел в порядке вещей. А если выяснится, что Трутси - не единственная несовершеннолетняя футболистка, имевшая сексуальную связь с Гетулио. Что тогда?
У многих, наверное, возник вопрос - а где же в это время были родители футболистки? Неужели семья ничего не подозревала? Родители футболистки разошлись, когда девочке было 13 лет.
На основе полученной информации ЭФС начал дисциплинарное расследование в отношении Фредо Гетулио и ныммеского "Калью". По репутации ныммеского клуба нанесен очень серьезный удар. Избавиться от этого пятна будет не так-то просто.
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