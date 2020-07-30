С кем "Левадия", "Калью" и "Пайде" сыграют в Лиге Европы?
Определились все потенциальные соперники эстонских клубов в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Определились все потенциальные соперники эстонских клубов в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
На этой стадии турнира выступят 94 команды, в числе которых и три представителя эстонского футбола - "Левадия", "Калью" и "Пайде".
"Калью" попал в число сеяных команд. Если исходить из регионального принципа жеребьевки, то среди возможных соперников ныммесцев "Кауно Жальгирис" (Литва), РФШ и "Валмиера" (оба - Латвия), "Интер", "Ильвес" и "Хонка" (все - Финляндия), "Богемиан" и "Дерри Сити (Ирландия), "Пяст" и "Краковия" (Польша)...
"Левадия" и дебютант еврокубковых турниров "Пайде" - несеянные команды. Среди их возможных соперников "Мальме" и "Хаммарбю" (оба - Швеция), "Русенборг" и "Боде Глимт" (оба - Норвегия), "Жальгирис" (Литва), "Динамо" и "Шахтер" (оба - Беларусь), "Лех" (Польша), "Абердин" (Шотландия)...
Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 10 августа. Матчи состоятся 27 августа без зрителей. Победитель будет определен по итогам одного матча.
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