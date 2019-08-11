Русский судья может помочь "Нымме Калью" пройти дальше

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Сергей Лапочкин Фото: tass.ru

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и люксембургским "Дюделанжем".