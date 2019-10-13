Русские идут! Футбольная сборная России разгромила Кипр и вышла на чемпионат Европы(3)
5 забитых мячей, красная карточка и замена вратаря - все это увидели зрители матча на средиземноморском острове.
5 забитых мячей, красная карточка и замена вратаря - все это увидели зрители матча на средиземноморском острове.
Уже на первой минуте россияне показали кто на самом деле хозяин на поле - Джикия попал в перекладину после подачи Черышева с углового. Денис Черышев и стал впоследствии главным действующим лицом матча - 2 гола и 2 передачи. Также по голу забили Оздоев, Дзюба и Головин.
Россияне набрали 21 очко в 8 матчах и легко отобрались на чемпионат Европы вместе с бельгийцами, в матче с которыми 16 ноября будет разыграно первое место в группе, дающее преимущество при жеребьевке.
В других матчах дня сборная Бельгии на калсссе обыграла в гостях Казахстан 2:0, Беларусь дома проиграла Нидерландам 1:2, а Венгрия с минимальным счетом 1:0 обыграла Азербайджан.
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