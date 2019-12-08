"Ростов" Карпина разгромил "Спартак" и догнал ЦСКА и "Локомотив"
Клуб уроженца Нарвы добыл важные очки в Москве.
Клуб уроженца Нарвы добыл важные очки в Москве.
Перед матчем "Спартак" смотрелся однозначным фаворитом. У "Ростова" обнажились финансовые проблемы, клуб не выигрывал в течение 6 матчей, причем одно из поражений потерпел как раз от "Спартака", в Кубке России. Однако игра опровергла все, даже самые смелые надежды ростовских фанатов: у желто-синих на последнем рубеже отменно действовал экс-спартаковец Сергей Песьяков, а впереди блистал казахстанец Бактиер Зайнутдинов, сделавший дубль. Счет мог быть и крупнее, однако ростовчанин Ивелин Попов не реализовал пенальти в конце первого тайма.
"Ростов" по количеству очков догнал ЦСКА и "Локомотив", опередил их по дополнительным показателям и ушел на зимние каникулы на 3-м месте.
"Спартак" — "Ростов" — 1:4 (0:1)
8 декабря, 19.00, ”Открытие Арена”
Голы:
0:1 — 22 Зайнутдинов, 0:2 — 53 Ионов, 0:3 — 79 Чистяков, 1:3 — 81 Понсе, 1:4 — 83 Зайнутдинов.
Спартак — Максименко, Умяров, Зобнин, Джикия, Тил (Шюррле, 72), Мельгарехо, Бакаев, Крал, Мирзов (Бакаев, 80), Понсе, Ларссон.
Ростов — Песьяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Попов, Зайнутдинов (Саплинов, 87), Байрамян, Норманн, Ионов (Долгов, 90), Шомуродов (Сигурдарсон, 74).
Предупреждения:
Попов (18), Джикия (38), Крал (42), Умяров (77), Саплинов (90).
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