Россия забила три мяча Сербии, Украина обыграла Швейцарию. Стартовала Лига наций

Сборная России обыграла дома команду Сербии 3:1. Первый тайм не предвещал обилия голов, сербы больше контролировали мяч, однако по-настоящему опасные моменты создавали крайне редко. В самом начале второго тайма форвард "Зенита" Артем Дзюба реализовал пенальти и открыл счет. В середине второго тайма преимущество россиян удвоил его одноклубник Вячеслав Караваев, забивший свой первый гол в российской сборной дальним ударом. После гола Митровича у команды Сербии появились шансы заработать очки, однако вскоре защитник Максимович подарил около своей штрафной мяч Артему Дзюбе и тот сделал дубль.

В параллельном матче группы B3 команда Венгрии обыграла в гостях Турцию 1:0.

Сборная Украины, благодаря голам Ярмоленко и Зинченко, обыграла дома швейцарцев 2:1. Из других результатов отметим ничью сборной Германии с Испанией (1:1, испанцы отыгрались на последних секундах) и сенсационную ничью сборной Латвии с Андоррой (0:0).

Латвия 0:0 Андорра

Украина 2:1 Швейцария

Россия 3:1 Сербия

Турция 0:1 Венгрия

Болгария 1:1 Ирландия

Финляндия 0:1 Уэльс

Молдова 1:1 Косово

Словения 0:0 Греция

Фарерские о-ва 3:2 Мальта

Германия 1:1 Испания

Все матчи игрались при пустых трибунах.

Сборная Эстонии стартует в Лиге наций в субботу, 5 сентября.