Россия забила три мяча Сербии, Украина обыграла Швейцарию. Стартовала Лига наций(1)
Европейские сборный провели первый тур Лиги наций, старт которой был отложен из-за пандемии коронавируса.
Европейские сборный провели первый тур Лиги наций, старт которой был отложен из-за пандемии коронавируса.
Сборная России обыграла дома команду Сербии 3:1. Первый тайм не предвещал обилия голов, сербы больше контролировали мяч, однако по-настоящему опасные моменты создавали крайне редко. В самом начале второго тайма форвард "Зенита" Артем Дзюба реализовал пенальти и открыл счет. В середине второго тайма преимущество россиян удвоил его одноклубник Вячеслав Караваев, забивший свой первый гол в российской сборной дальним ударом. После гола Митровича у команды Сербии появились шансы заработать очки, однако вскоре защитник Максимович подарил около своей штрафной мяч Артему Дзюбе и тот сделал дубль.
В параллельном матче группы B3 команда Венгрии обыграла в гостях Турцию 1:0.
Сборная Украины, благодаря голам Ярмоленко и Зинченко, обыграла дома швейцарцев 2:1. Из других результатов отметим ничью сборной Германии с Испанией (1:1, испанцы отыгрались на последних секундах) и сенсационную ничью сборной Латвии с Андоррой (0:0).
Латвия 0:0 Андорра
Украина 2:1 Швейцария
Россия 3:1 Сербия
Турция 0:1 Венгрия
Болгария 1:1 Ирландия
Финляндия 0:1 Уэльс
Молдова 1:1 Косово
Словения 0:0 Греция
Фарерские о-ва 3:2 Мальта
Германия 1:1 Испания
Все матчи игрались при пустых трибунах.
Сборная Эстонии стартует в Лиге наций в субботу, 5 сентября.
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Источник: Хедира может перейти в «Зенит»
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