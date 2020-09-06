Россия выиграла два матча в Лиге наций. Финляндия победила Ирландию
Сегодня сборная России победила Венгрию 3:2 в рамках матчей Лиги наций УЕФА.
Сегодня сборная России победила Венгрию 3:2 в рамках матчей Лиги наций УЕФА.
Россия очень уверенно начала встречу. Забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандеш. Национальная команда намеренно отдала мяч и комфортно играла вторым номером. Команда Станислава Черчесова вела 3:0 до 62 минуты, хотя до этого казалось, что матч уже закончился крупной победой. Но венгры собрались и забили два мяча, имели моменты и для сравнивания счета.
Тренерский штаб выпустил измененный состав. Кузяев, Миранчук, Кудряшов вышли в старте. Потом появились игравшую первую встречу Жирков и Караев, к ним добавился Газинский, который долго время был травмирован. Нападающего "Спартака" Александра Соболева на газоне мы так и не увидели. Пару дней назад россияне одолели сербов. Следующие игры в Лиге наций для сборной России будут в октябре, против Турции и Венгрии, еще и товарищеский против Швеции.
Другие результаты:
Андорра 0 : 1 Фарерские о-ва
Уэльс 1 : 0 Болгария
Ирландия 0 : 1 Финляндия
Словения 1 : 0 Молдова
В 21:45 играют: Швейцария — Германия, Сербия– Турция, Косово– Греция, Мальта– Латвия, Испания — Украина.
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