Россия сыграла вничью с Турцией, благодаря голу экс-футболиста таллиннской "Левадии"

Матч состоял из двух абсолютно разных таймов. В первом хозяевами положения были подопечные Станислава Черчесова. Они имели несколько голевых моментов, один из которых реализовал Антон Миранчук, несколько лет назад выступавший за "Левадию".

Однако появившийся на поле во втором тайме Дженгиз Ундер преобразил игру турецкой сборной. Футболист "Лестера" недавно оправившийся от травмы умело дирижировал партнерами и уже турецкая команда имела явное преимущество. Можно сказать, что россиянам повезло, так как турки использовали лишь одну из своих многочисленных возможностей для взятия ворот.

В параллельном матче сербы дома проиграли команде Венгрии (0:1).

Россия – Турция 1:1 (1:0)

11 октября, 21.45, «ВТБ Арена»

Голы:

1:0 – 28 Миранчук, 1:1 – 62 Караман.

Россия – Шунин, Кудряшов, Семенов, Караваев, Жирков, Ионов (Мостовой, 71; Фомин, 90), Оздоев, Зобнин, Кузяев (Черышев, 59), Миранчук (Газинский, 70), Дзюба.

Турция – Гюнок, Челик, Демирал, Мераш, Кабак, Чалханоглу (Языджи, 90), Текдемир (Йокушлу, 80), Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман (Омюр, 81), Йылмаз (Унал, 90).

Предупреждения:

Текдемир (27), Семенов (40), Ундер (48), Кабак (74), Чалханоглу (84).

По итогам 3 туров россияне набрали 7 очков и занимают первое место в своей группе.

Венгрия – на 2-м месте с 6 очками, Турция – на 3-м месте с 2 баллами, Сербия – на 4-м месте с 1 очком.