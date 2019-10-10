Россия разбила Шотландию, Бельгия пробилась на Евро-2020

Бельгийцы выиграли в отборочном цикле все 7 проведенных матчей, набрав 21 очко. За три тура до финиша они недосягаемы для занимающей третье место сборной Кипра (10).

Дзюба оформил дубль

Близка к выходу в финальный турнир и сборная России - 18 очков. Подопечные Станислава Черчесова разгромили в Москве Шотландию - 4:0 (0:0). Все мячи в этой встрече были забиты после перерыва. Дубль оформил капитан команды Артем Дзюба. По разу отличились Магомед Оздоев и Александр Головин.

Поединок с шотландцами сборная России провела в следующем составе: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Баринов, Оздоев – Ионов (80. Ахметов), Головин, Жирков (66. Черышев) – Дзюба (87. Комличенко).

Выход в финальный турнир чемпионата Европы российская команда может оформить уже в предстоящее воскресенье в гостевом поединке с Кипром.

Голландцы сломали Северную Ирландию

Выступающая в одной группе с эстонской командой сборная Нидерландов одержала трудную победу на своем поле над Северной Ирландией - 3:1 (0:0).

Счет матча не совсем точно отражает события на поле. Гости открыли счет на 75-й минуте. Голландцы, впрочем, быстро восстановили равновесие на 80-й минуте. Еще два мяча хозяева поля забили в компенсированное арбитром время.

На две путевки на Евро-2020 претендуют Нидерланды, Германия и Северная Ирландия, набравшие по 12 очков. Однако североирландцы сыграли на матч больше конкурентов. В нижней части турнирной таблицы находятся Беларусь (4) и Эстония (1).

Латвия пробила дно

Очередное поражение в отборочном цикле потерпела Латвия. Футболисты с берегов Даугавы проиграли дома Польше - 0:3 (0:2). В составе польской команды все три мяча забил нападающей германской "Баварии" Роберт Левандовски.