Россия победила Шотландию, Голландия разбила Германию

Хозяева поля открыли счет в дебюте матча, но Артем Дзюба на 40-й минуте восстановил равновесие. Окончательный результат установил на 59-й минуте шотландец Стивен О'Доннел, срезавший мяч в свои ворота.

Россия хочет сыграть на Евро-2020

Сборная России одержала четвертую победу в отборочном турнире. Набрав 12 очков, подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в групповом турнире. Лидирует Бельгия, выигравшая все 5 проведенных встреч - 15 очков. На третьем месте Казахстан - 7 очков. Напомним, что в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.

Второй круг отборочного цикла российская команда начнет домашним поединком с Казахстаном - эта игра состоится 9 сентября в Калининграде.

Поединок в Глазго сборная России провела в следующем составе: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов (Ерохин, 80), Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Дзюба.

Убедительный реванш Голландии

Следующий соперник эстонских футболистов Нидерланды обыграли в гостях Германию - 4:2 (0:1). Хозяева поля выиграли первый тайм, но после перерыва "оранжевые" за 30 минут забили четыре мяча.

Немецкая команда потерпела в Гамбурге первое поражение в отборочном турнире. Напомним, что весной Германия победила голландце в гостях со счетом 3:2.

Группа C

Эстония - Беларусь 1:2

Германия - Нидерланды 2:4

Группа E

Словакия - Хорватия 0:4

Уэльс - Азербайджан 2:1

Группа G

Австрия - Латвия 6:0

Словения - Польша 2:0

Группа I

Кипр - Казахстан 1:1

Шотландия - Россия 1:2

Сан-Марино - Бельгия 0:4