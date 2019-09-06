Россия победила Шотландию, Голландия разбила Германию

В пятом туре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу сборная России одержала в гостях волевую победу над Шотландией - 2:1 (1:1).
Хозяева поля открыли счет в дебюте матча, но Артем Дзюба на 40-й минуте восстановил равновесие. Окончательный результат установил на 59-й минуте шотландец Стивен О'Доннел, срезавший мяч в свои ворота.
Россия хочет сыграть на Евро-2020
Сборная России одержала четвертую победу в отборочном турнире. Набрав 12 очков, подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в групповом турнире. Лидирует Бельгия, выигравшая все 5 проведенных встреч - 15 очков. На третьем месте Казахстан - 7 очков. Напомним, что в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.
Второй круг отборочного цикла российская команда начнет домашним поединком с Казахстаном - эта игра состоится 9 сентября в Калининграде.
Поединок в Глазго сборная России провела в следующем составе: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов (Ерохин, 80), Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Дзюба.
Убедительный реванш Голландии
Следующий соперник эстонских футболистов Нидерланды обыграли в гостях Германию - 4:2 (0:1). Хозяева поля выиграли первый тайм, но после перерыва "оранжевые" за 30 минут забили четыре мяча.
Немецкая команда потерпела в Гамбурге первое поражение в отборочном турнире. Напомним, что весной Германия победила голландце в гостях со счетом 3:2.
Группа C
Эстония - Беларусь 1:2
Германия - Нидерланды 2:4
Группа E
Словакия - Хорватия 0:4
Уэльс - Азербайджан 2:1
Группа G
Австрия - Латвия 6:0
Словения - Польша 2:0
Группа I
Кипр - Казахстан 1:1
Шотландия - Россия 1:2
Сан-Марино - Бельгия 0:4
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