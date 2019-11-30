Россия и Украина узнали соперников на Евро-2020. Кто сыграет лучше?

20 участников чемпионата Европы уже известны. Последние 4 вакансии будут разыграны весной в стыковых матчах Лиги наций.

Россия сыграет стартовый матч с Бельгией

Сборная России в групповом турнире чемпионата Европы сыграет с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Два первых поединка россияне проведут в Санкт-Петербурге, поединок с датчанами состоится на поле скандинавской команды в Копенгагене.

Соперниками Украины на первой стадии Евро-2020 будут Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей Лиги наций.

Португалия, Франция и Германия в одной группе

Самый сильный состав подобрался в группе под литерой F. Действующий чемпион Европы Португалия сыграет с чемпионом мира Францией, Германией и победитель стыковых матчей Лиги наций.

Из каждой группы в 1/8 финала чемпионата Европы выйдут две лучшие команды. Еще четыре вакансии заполнят лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Евро-2020 будут принимать 11 стран Европы. Финал пройдет в Лондоне.

Жеребьевка чемпионата Европы



Группа A (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, победитель плей-офф (Грузия/Беларусь/Косово/Северная Македония)

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф (Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия).