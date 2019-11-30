Россия и Украина узнали соперников на Евро-2020. Кто сыграет лучше?

В Бухаресте прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу. На Евро-2020 сыграют 24 команды, которые на первом этапе будут разбиты на 6 групп.
20 участников чемпионата Европы уже известны. Последние 4 вакансии будут разыграны весной в стыковых матчах Лиги наций.
Россия сыграет стартовый матч с Бельгией
Сборная России в групповом турнире чемпионата Европы сыграет с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Два первых поединка россияне проведут в Санкт-Петербурге, поединок с датчанами состоится на поле скандинавской команды в Копенгагене.
Соперниками Украины на первой стадии Евро-2020 будут Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей Лиги наций.
Португалия, Франция и Германия в одной группе
Самый сильный состав подобрался в группе под литерой F. Действующий чемпион Европы Португалия сыграет с чемпионом мира Францией, Германией и победитель стыковых матчей Лиги наций.
Из каждой группы в 1/8 финала чемпионата Европы выйдут две лучшие команды. Еще четыре вакансии заполнят лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Евро-2020 будут принимать 11 стран Европы. Финал пройдет в Лондоне.
Жеребьевка чемпионата Европы
Группа A (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, победитель плей-офф (Грузия/Беларусь/Косово/Северная Македония)
Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф (Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия).
Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф (Босния/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия)
Группа F (Будапешт, Мюнхен): Португалия, Франция, Германия, победитель плей-офф (Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния).
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