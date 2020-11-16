Россия без Дзюбы проиграла Турции, но осталась лидером

Россияне легко открыли счет в гостевом поединке и полностью доминировали в первые 20 минут, практически не позволяя хозяевам переходить на свою половину поля, однако их игру сломало удаление защитника Андрея Семенова на 24-й минуте и два вскоре после этого пропущенных мяча. Концовку матча сборная России провела в атаке, однако так и не сумела сравнять счет.

"Думаю, что мы могли и побеждать, — заявил после матча наставник россиян Станислав Черчесов. — Ребята бились до конца, старались. У нас было несколько хороших моментов, которые мы не смогли реализовать".

Ничья в параллельном матче Венгрия — Сербия позволила россиянам остаться на первой строчке в своей группе, однако теперь подопечные Черчесова делят лидерство с венграми (по 8 очков), у Турции 6 очков, у Сербии — 3.

Турция — Россия 3:2 (2:1)





15 ноября, 20.00, ”Шюкрю Сараджоглу”

Голы:

0:1 — 11 Черышев, 1:1 — 26 Караман, 2:1 — 32 Ундер, 3:1 — 52, пенальти Тосун, 3:2 — 57 Кузяев.

Турция — Гюнок, Челик (Кабак, 64), Демирал, Айхан, Эркин, Туфан (Текдемир, 86), Чалханоглу (Языджи, 86), Ундер (Тюрюч, 64), Йокушлу, Караман, Тосун (Кахведжи, 80).

Россия — Гильерме, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Кузяев (Миранчук, 70), Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Зобнин (Фомин, 79), Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).

Предупреждения:

Демирал (49), Зобнин (54), Джикия (55), Тосун (55), Ундер (58), Кудряшов (73), Фомин (89).

Удаление:

Семенов (24).



Венгрия — Сербия 1:1 (1:1)





15 ноября, 22.45, ”Пушкаш Арена”

Голы:

0:1 — 17 Радонич, 1:1 — 39 Кальмар.

Венгрия — Дибус, Ботка, Ланг, Кечкеш, Беше (Дьюрчо, 78), Кальмар, Шигер (Него, 57), Собослаи (Шафер, 78), Надь, Холендер (Хандья, 68), Николич (Кеньвеш, 57).

Сербия — Дмитрович, Ристич (Младенович, 62), Спайич, Миленкович, Гудель, Лазович (Гачинович, 57), Радонич (Влахович, 79), Максимович (Груйич, 62), Лукич, Тадич (Милинкович-Савич, 79), Йович.

Предупреждения:

Максимович (31), Лукич (46), Шигер (51), Спайич (64).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.