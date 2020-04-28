Российский вратарь хвалит Эстонию и критикует курс Путина

Российский вратарь сравнил действия властей Эстонии и России во время коронавирусного кризиса.

В эстонской полиции работают вежливые люди

"Штрафы по 5000 тысяч рублей (примерно 62 евро — Прим. Delfi) за нарушение правил карантина. У людей денег нет, сидят без зарплат, и такие штрафы. В Европе этого нет.

Я общался со знакомыми из Эстонии. Полиция ходит, но никаких штрафов. Если 2-3 человека собираются, их вежливо просят разойтись. А мы в интернете видим, как наша полиция вежливо просит разойтись: либо заламывают руки, сажают в свою кутузку и увозят, либо по щам надают.

В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат — и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб", — сказал Фролов на видеоканале "Футбольный Биги".

Жесткая критика Путина

32-летний голкипер раскритиковал также действия президента России Владимира Путина: его телевизионные речи — это пустословие, при этом обещания о льготах для населения не выполняются.

"То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому", — заявил Фролов.

"Крылья" открестились от вратаря

Руководство "Крыльев Советов" поспешило отметить, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба.

Первоначально "Крыльев Советов" решили оштрафовать вратаря за резкие высказывания, но затем слова о штрафе пропали из заявления.

Позиция футбольного клуба вызвала возмущение у болельщиков команды и нейтральных любителей футбола. Многие из них в социальных сетях желают "Крыльям" вылететь из премьер-лиги, а вратарю советуют покинуть Самару.