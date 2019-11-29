Российский специалист дисквалифицирован в Эстонии на два месяца

Почему не наказали Заховайко? Осенью еще один видеоролик вызвал бурное обсуждение в футбольном сообществе.
В поединке 1/8 финала Кубка Эстонии "Пайде" - "Флора" произошла словесная перепалка между тренерами противоборствующих команд. По окончании встречи имело место физическое воздействие: наставник пайдесцев Вячеслав Заховайко оттолкнул судью и схватил своего коллегу Юргена Хенна ("Флора") за грудки. Однако на этот эпизод Дисциплинарная комиссия почему-то не обратила внимание.
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