Российский специалист дисквалифицирован в Эстонии на два месяца

Главный тренер "Космоса" Сергей Светлов в ходе стычки дал команду запасным игрокам выскочить на площадку. Российский специалист дисквалифицирован до 31 января 2020 года и оштрафован на 300 евро.

Видеоролик бьет рекорды просмотров

Выбежавший со скамейки запасных игрок "Космоса" Степан Черноусов получил в общей сложности 5 матчей дисквалификации.

Удаленный с площадки игрок "СМС Раха" Евгений Меркурьев дисквалифицирован на 1 матч.

Видеоролик скандального эпизода, выложенный на популярном ресурсе, набрал рекордные 31 000 просмотров.

Почему не наказали Заховайко?

Осенью еще один видеоролик вызвал бурное обсуждение в футбольном сообществе.

В поединке 1/8 финала Кубка Эстонии "Пайде" - "Флора" произошла словесная перепалка между тренерами противоборствующих команд. По окончании встречи имело место физическое воздействие: наставник пайдесцев Вячеслав Заховайко оттолкнул судью и схватил своего коллегу Юргена Хенна ("Флора") за грудки. Однако на этот эпизод Дисциплинарная комиссия почему-то не обратила внимание.