Российский миллиардер хочет купить украинский футбольный клуб

Фридман, являющийся уроженцем Львова, может выкупить доли как президента "Карпат" Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского, сообщает сайт болельщиков украинского клуба.

На текущий момент львовский клуб занимает последнюю 12-ю строку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. Команда заработала 11 очков после 18 матчей.