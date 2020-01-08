08.01.2020, 11:26
Российский миллиардер хочет купить украинский футбольный клуб
Российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман может купить львовские "Карпаты".
Российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман может купить львовские "Карпаты".
Фридман, являющийся уроженцем Львова, может выкупить доли как президента "Карпат" Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского, сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
На текущий момент львовский клуб занимает последнюю 12-ю строку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. Команда заработала 11 очков после 18 матчей.
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